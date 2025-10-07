Masso caduto a Camerota: sopralluogo tecnico sulla Provinciale 562 Al via le operazioni di disgaggio delle masse rocciose pericolanti

Si è tenuto nel pomeriggio di lunedì 6 ottobre, alle ore 16:00, il sopralluogo tecnico lungo la Strada Provinciale 562, in località Cala del Cefalo, dove nella giornata di domenica si era verificata la caduta di un grosso masso che ha reso necessario disporre la chiusura totale della carreggiata.

I dettagli

Sul posto erano presenti il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, l’architetto Pasquale Leone, i tecnici comunali, gli operatori della Protezione Civile, la Polizia Municipale e la squadra dei rocciatori specializzati incaricata di verificare la stabilità del costone roccioso e pianificare gli interventi di sicurezza.

A seguito del sopralluogo è stato disposto che questa mattina, martedì 7 ottobre, a partire dalle ore 8:00, prenderanno il via le operazioni di disgaggio delle masse rocciose pericolanti e la conseguente messa in sicurezza del versante.

Al momento non è ancora possibile stimare con precisione la durata dei lavori, che dipenderà dall’esito delle prime verifiche e dalla complessità delle operazioni necessarie.

Il sindaco Scarpitta ha ribadito l’importanza di procedere con la massima prudenza e tempestività:

“Stiamo lavorando per garantire la sicurezza di tutti. Solo dopo il completamento delle verifiche e degli interventi potremo valutare la riapertura della strada. Comprendiamo i disagi per residenti e operatori, ma la priorità resta la tutela della vita umana.”

La SP 562 resterà dunque chiusa al transito veicolare e pedonale fino a nuova comunicazione, nel tratto compreso tra il km 6+300 e il km 6+800.