Chiusura centro impiego Scafati: la preoccupazione della Fp Cgil "Un presidio pubblico essenziale per l’attuazione delle politiche attive del lavoro"

La FP CGIL Regione Campania esprime viva preoccupazione in merito alla chiusura e allo sfratto della sede del Centro per l’Impiego, nonché alla mancata attuazione del trasferimento nei locali comunali di via Sant’Antonio Abate (ex GESET), già deliberato dal Consiglio comunale, accogliendo con favore e vivo interesse *l’interrogazione presentata dal consigliere comunale Michele Grimaldi al Comune di Scafati.

L'appello



"Il Centro per l’Impiego di Scafati rappresenta un presidio pubblico essenziale per l’attuazione delle politiche attive del lavoro e per il supporto quotidiano a cittadini, disoccupati e imprese. La sua chiusura o riduzione delle attività comporta inevitabili disagi per l’utenza e per le lavoratrici e i lavoratori che, con professionalità e dedizione, garantiscono ogni giorno il servizio.

La FP CGIL Campania sottolinea l’importanza di assicurare continuità operativa, sicurezza e tutela del personale, evitando che i lavoratori del CPI siano penalizzati da situazioni amministrative complesse o ritardi gestionali.

È necessario che si giunga rapidamente a una soluzione stabile e rispettosa, che garantisca ai lavoratori del Centro per l’Impiego condizioni di lavoro adeguate, continuità del servizio e valorizzazione del ruolo pubblico che essi svolgono ogni giorno a servizio della comunità".

I coordinatori FP Cgil

Angela Pascale e Alessandro

Il responsabile FP CGIL CPI

Mario Gennarelli

La responsabile FP CGIL CPI Salerno e Avellino

Simona Pagano

