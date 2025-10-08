Mensa scolastica a Sarno, il sindaco ha assicurato: nessun aggravio economico Il servizio di refezione scolastica riprenderà regolarmente l’ultima settimana di ottobre

Questa mattina, presso l’Aula Consiliare di Palazzo San Francesco, alla presenza del sindaco di sarno Francesco Squillante, si è riunita la Commissione Mensa Scolastica Comunale, presieduta dall’Assessore alla Pubblica Istruzione, Giuliana Morosini.

I dettagli



Presenti per la commissione i Consiglieri Comunali Luigi Dello Iacono ed Emanuele Esposito, insieme ai rappresentanti delle istituzioni scolastiche e dei genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria che usufruiscono del servizio di refezione scolastica.



Nel corso dell’incontro, il Sindaco Francesco Squillante ha comunicato che il servizio di refezione scolastica riprenderà regolarmente l’ultima settimana di ottobre.



Il Sindaco ha inoltre assicurato che non vi sarà alcun aggravio economico per i genitori. Il Comune si farà integralmente carico di eventuali aumenti di costo confermando la volontà dell’Amministrazione di tutelare le famiglie e garantire la continuità di un servizio essenziale per la comunità scolastica.



Per poter usufruire del servizio, i genitori possono già iscriversi e registrarsi accedendo all’area del servizio di refezione scolastica attraverso il sito istituzionale del Comune di Sarno.



Durante la riunione sono state esaminate proposte e suggerimenti per il miglioramento della qualità del servizio, con particolare attenzione agli aspetti educativi, nutrizionali e sociali.



“È stata una riunione costruttiva e propositiva - dichiarato il Sindaco Squillante - La mensa scolastica è uno spazio di educazione e crescita, occasione di socialità e di apprendimento di corretti stili alimentari. Come amministrazione ribadiamo il nostro impegno e senso di responsabilità per garantire ai nostri bambini un servizio mensa di qualità, sicuro e accessibile a tutti”.