Emergenza idrica da cinque giorni a Agropoli Guasto all'adduttrice tra Cicerale e Monteforte

Crisi idrica ad Agropoli, in provincia di Salerno, con alcune aree della città senza acqua corrente da cinque giorni a causa di un guasto lungo la condotta principale dell'acquedotto del Calore Lucano. Il problema interessa in particolare le utenze servite dal serbatoio Campanina, lasciando a secco diverse zone, tra cui Campanina, Santa Caterina, via Giubileo Francesco, via Giubileo Giovanni, via Moravia, via Sacra Famiglia, contrada Gelso, via Fuonti Alto e via Aura Lupo.

Il guasto

Il guasto, secondo quanto riferito, si sarebbe verificato lungo la rete adduttrice tra i comuni di Cicerale e Monteforte. Tuttavia i tecnici del Calore Lucano, al lavoro da giorni, non sono ancora riusciti a individuare con precisione il punto danneggiato, rallentando così gli interventi di riparazione e rendendo impossibile, al momento, stimare i tempi di ripristino del servizio. Continuano a moltiplicarsi le segnalazioni dei residenti, costretti ad affrontare gravi disagi nella vita quotidiana. Cucinare, lavarsi o pulire le abitazioni è diventato particolarmente difficile, soprattutto per le famiglie numerose e le attività commerciali.