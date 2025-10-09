Montevescovado, il piano del Comune per sostenere le famiglie sgomberate Istituito un servizio bus scolastico per gli studenti costretti a trasferirsi nei comuni limitrofi

In seguito allo sgombero di Montevescovado per la costruzione di nuovi alloggi, l'amministrazione comunale ha messo in campo una serie di misure di sostegno ai cittadini trasferiti in altre residenze temporanee. Tra queste il pulmino per il trasporto scolastico.

"I bambini e i ragazzi che frequentano scuole elementari, medie e superiori, dislocati negli alloggi temporanei di Pagani, Castel San Giorgio e Nocera Superiore, potranno usufruire del trasporto scolastico messo a disposizione dall'amministrazione comunale - fanno sapere da palazzo di città -. Un aiuto concreto per le famiglie: il servizio di trasporto scolastico consentirà ai bambini e ai ragazzi di essere accompagnati a scuola in tutta sicurezza, alleviando i disagi derivanti dal trasferimento temporaneo. L'amministrazione comunale ringrazia le famiglie per la loro collaborazione".