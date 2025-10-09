Ogliastro Cilento: no al maxi impianto a biomasse, l'incontro con Fico “Servono impianti diffusi e sostenibili”

Si è svolto presso l’Hotel Serenella di Agropoli l’incontro tra il Comitato Cittadino “Le Cinque Terre”, rappresentato dal presidente Nicola Rizzo, e il candidato alla Presidenza della Regione Campania, Roberto Fico, accompagnato dal consigliere regionale Michele Cammarano.

Nel corso del confronto, il Comitato ha nuovamente portato all’attenzione la delicata questione dell’impianto a biomasse in corso di realizzazione a Ogliastro Cilento, per il quale sono attualmente aperti tre procedimenti in sede giudiziaria. Da oltre un anno il Comitato è impegnato in una battaglia a tutela del territorio, denunciando i rischi ambientali, sanitari e paesaggistici legati alla concentrazione di impianti di tali dimensioni. “Abbiamo riscontrato – dichiara il presidente Nicola Rizzo – attenzione e disponibilità da parte di Roberto Fico nell’affrontare una problematica tanto complessa quanto fondamentale per la qualità della vita dei cittadini.

Noi non siamo contrari alle biomasse in assoluto, ma diciamo con forza NO a grandi centrali impattanti. La strada giusta è quella di piccoli impianti diffusi e sostenibili, integrati nel territorio, non la concentrazione di impianti che gravano sulle comunità locali”. Il Comitato “Le Cinque Terre” continuerà a vigilare e a mobilitarsi affinché il Cilento non venga sacrificato a logiche industriali che nulla hanno a che vedere con la tutela del paesaggio, della salute e dello sviluppo equilibrato del territorio.