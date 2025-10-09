Mercato San Severino: al via le opere di mitigazione del rischio idraulico "Dopo tante sollecitazioni, finalmente è stata indetta la gara d’appalto"

Sono ufficialmente in gara d’appalto, per un importo di circa 11 milioni di euro, gli interventi delIo stralcio di adeguamento della Vasca di laminazione: un’opera strategica sul versante della mitigazione del rischio idraulico e della messa in sicurezza del territorio di Mercato S.Severino ma, soprattutto, per le frazioni di Pandola, dov’è allocato l’impianto, Acigliano e capoluogo.

I dettagli

Dopo un complesso iter amministrativo e progettuale, la Regione Campania, attraverso l’Ufficio Grandi Opere, ha messo a gara il progetto esecutivo di un intervento finanziato con fondi FESR 2021/2027 e ricadenti nel programma attuativo del progetto «Grande Fiume Sarno» quale misura di prevenzione tesa a ridurre il livello di esposizione ai rischi connessi al clima.

«Dopo tante sollecitazioni, finalmente è stata indetta la gara d’appalto – dichiara il Sindaco Antonio Somma – seguiremo con grande attenzione l’iter affinchè non si indugi ulteriormente ed i lavori possano iniziare in tempi ragionevoli per consegnare alla comunità un’opera attesa da tempo, determinante per il sistema di protezione dalle acque piovane, per il miglioramento strutturale e funzionale dell’impianto, per la difesa del territorio da esondazioni ed allagamenti».

E infine Somma aggiunge: «Si tratta del primo di una serie di interventi previsti sul territorio di Mercato S.Severino in tema di mitigazione del rischio idrogeologico. Altri sono al momento ancora fermi alla fase di progettazione e anche su questi, per giungere celermente all’inizio dei lavori, saremo vigili e manterremo un costante filo diretto con gli Uffici della Regione».