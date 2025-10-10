Maiori potenzia i servizi sanitari: Comune e Asl aprono i nuovi ambulatori Lunedì 13 ottobre alle 12.00 il taglio del nastro allo Stella Maris

Maiori è pronta a compiere un passo decisivo nel rafforzamento dei servizi sanitari di prossimità. Lunedì 13 ottobre, alle ore 12.00, sarà inaugurato il nuovo centro sociosanitario con gli ambulatori specialistici dell’Asl, ospitati al terzo piano del palazzo Stella Maris, nel cuore del corso Reginna.

Al taglio del nastro prenderanno parte le autorità locali e i rappresentanti dell’Azienda Sanitaria, in un momento che segnerà un traguardo significativo per la città e per l’intera Costiera amalfitana.

L’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Capone ha portato a termine un importante intervento di rigenerazione dell’edificio, per un importo complessivo di circa 500 mila euro finanziati attraverso fondi PSE ai quali sono stati aggiunti 100 mila euro di fondi comunali. Un investimento strategico, voluto e realizzato dall’amministrazione comunale, che porta in dote alla comunità un polo moderno e funzionale, capace di ospitare un rilevante numero di nuovi ambulatori e di potenziare l’assistenza sanitaria territoriale.

Le tipologie di visite e i servizi che saranno attivati verranno annunciati nel corso della cerimonia di inaugurazione, che rappresenterà non solo un momento istituzionale, ma anche una giornata di festa per la cittadinanza.

“Siamo molto felici di dare una risposta così importante. In un territorio dove gli spazi sono pochi e ogni servizio è una conquista, abbiamo scelto fermamente di destinare questa parte dello Stella Maris ai servizi alla popolazione” – dichiara il sindaco Antonio Capone. – ”Ringrazio la Regione Campania e il Presidente Vincenzo De Luca per aver attivato i fondi PSR che hanno sostenuto questa iniziativa, il direttore generale dell’Asl Gennaro Sosto, il direttore del Distretto Sanitario 63 Cava–Costa d’Amalfi Salvatore Ferrigno, la giunta comunale e in particolare il capogruppo Cristiano Cremone, che si è interfacciato con l’Asl per la distribuzione degli spazi, oltre agli uffici comunali, tecnici e amministrativi, e al responsabile del Genio Civile che hanno seguito con dedizione ogni fase del progetto. Con l’apertura dei nuovi ambulatori diamo, in sinergia, una risposta alle necessità della popolazione non solo a Maiori, ma in tutta la Costiera amalfitana. Lunedì sarà un giorno di festa, tutta la comunità è invitata a partecipare.”