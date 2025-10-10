Castel San Giorgio ottiene 3 milioni di euro per il Piano Strade Finanziamento della Regione Campania per la messa in sicurezza della viabilità cittadina

Il Comune di Castel San Giorgio, in qualità di ente capofila, insieme al Comune di Roccapiemonte, ha ottenuto un finanziamento di 3 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021–2027, destinato alla realizzazione del Piano Strade.

L'intervento



L’intervento prevede la messa in sicurezza e la riqualificazione di tratti viari strategici nei due Comuni, con rifacimento della pavimentazione stradale e dei marciapiedi, rinnovo della segnaletica, installazione di nuovo arredo urbano (panchine, fioriere, cestini) e altre opere finalizzate a garantire una mobilità più sicura e sostenibile.



“Questo risultato rappresenta un passo significativo per la sicurezza stradale e la qualità urbana di Castel San Giorgio.

Un ringraziamento all’assessore ai Lavori Pubblici Domenico Sellitto per l’impegno e la collaborazione istituzionale che hanno consentito di portare avanti questa importante progettualità.

Desidero rivolgere un ulteriore ringraziamento alla Regione Campania e all’onorevole Luca Cascone, Presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania, per l’attenzione e la disponibilità dimostrate nel sostenere il nostro progetto.



Il Piano Strade consentirà di migliorare la sicurezza viaria, valorizzare il decoro urbano e rendere più moderne e accessibili le infrastrutture cittadine. Questo finanziamento – conclude il Sindaco Lanzara – è frutto di una programmazione attenta e della capacità di intercettare fondi pubblici da trasformare in opere concrete e durature. Castel San Giorgio continua a investire nel futuro del proprio territorio e nella qualità della vita dei cittadini”-ha concluso Paola Lanzara.