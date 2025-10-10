castel san giorgio ottiene 3 milioni di euro per il piano strade

Il Comune di Castel San Giorgio, in qualità di ente capofila, insieme al Comune di Roccapiemonte, ha ottenuto un finanziamento di 3 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021–2027, destinato alla realizzazione del Piano Strade.
L'intervento
L’intervento prevede la messa in sicurezza e la riqualificazione di tratti viari strategici nei due Comuni, con rifacimento della pavimentazione stradale e dei marciapiedi, rinnovo della segnaletica, installazione di nuovo arredo urbano (panchine, fioriere, cestini) e altre opere finalizzate a garantire una mobilità più sicura e sostenibile.
“Questo risultato rappresenta un passo significativo per la sicurezza stradale e la qualità urbana di Castel San Giorgio.
Un ringraziamento all’assessore ai Lavori Pubblici Domenico Sellitto per l’impegno e la collaborazione istituzionale che hanno consentito di portare avanti questa importante progettualità.
Desidero rivolgere un ulteriore ringraziamento alla Regione Campania e all’onorevole Luca Cascone, Presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania, per l’attenzione e la disponibilità dimostrate nel sostenere il nostro progetto.
Il Piano Strade consentirà di migliorare la sicurezza viaria, valorizzare il decoro urbano e rendere più moderne e accessibili le infrastrutture cittadine. Questo finanziamento – conclude il Sindaco Lanzara – è frutto di una programmazione attenta e della capacità di intercettare fondi pubblici da trasformare in opere concrete e durature. Castel San Giorgio continua a investire nel futuro del proprio territorio e nella qualità della vita dei cittadini”-ha concluso Paola Lanzara.