Paestum, 3 milioni dalla Regione per riqualificare via Magna Graecia "Al fine di migliorare le condizioni di viabilità attuali e di valorizzare le località interessate"

Il Comune di Capaccio Paestum, guidato dal Sindaco Gaetano Paolino, assegnatario di un importante finanziamento per la riqualificazione e la messa in sicurezza della rete stradale comunale, nell’ambito del programma regionale della Regione Campania finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021–2027 e del PR FESR 2021–2027.

I dettagli



Il Comune di Capaccio Paestum, con il decreto della Regione Campania n. 12 del 9 ottobre 2025, ha ottenuto un finanziamento di tre milioni di euro destinato al miglioramento delle condizioni delle reti stradali principali di accesso alla Città di Capaccio Paestum.



“Nel dettaglio - dichiara il Sindaco Gaetano Paolino - l’intervento è finalizzato a riqualificare via Magna Graecia nel tratto di località Santa Venere e via Poseidonia da Torre di Mare a Laura, al fine di migliorare le condizioni di viabilità attuali e di valorizzare le località interessate che rivestono un

importante ruolo culturale, storico e paesaggistico. Queste strade rappresentano importanti vie di accesso alla città antica di Paestum”.