Inaugurato il nuovo rifugio comunale per cani a Sarno "Un luogo sicuro per gli animali abbandonati e maltrattati"

E stato inaugurato in Via Sarno–Striano, località Farricella, il nuovo rifugio comunale realizzato dal Comune di Sarno in collaborazione con l’Associazione Animalista “Il Rifugio di Fortuna ODV”.

I dettagli



All’inaugurazione erano presenti il Sindaco Francesco Squillante e i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale. “Il rifugio comunale è un luogo sicuro per i cani abbandonati o maltrattati. Ringrazio i volontari dell’Associazione Il Rifugio di Fortuna ODV per l’impegno e la cura con cui si dedicano ogni giorno a questo importante compito”, ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante.

