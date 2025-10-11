Nocera Superiore: finanziamento per messa in sicurezza della rete stradale "Migliorando il servizio per la collettività, riducendo i costi sociali legati alla manutenzione"

Con Decreto Dirigenziale della Regione Campania, il Comune di Nocera Superiore è risultato tra i 366 Comuni ammessi a finanziamento per il progetto regionale di riammagliamento della rete stradale.

I dettagli

È stato richiesto un finanziamento di € 3.000.000,00 per interventi specifici. L’ Amministrazione D’Acunzi ha partecipato alla candidatura con Delibera di Giunta Comunale n. 297 del 17/12/2024. L’obiettivo del progetto è risolvere le criticità della rete stradale regionale, migliorare la sicurezza delle infrastrutture e potenziare la

mobilità sostenibile e multimediale.



«Per Nocera Superiore - ha dichiarato il Sindaco Gennaro D’Acunzi - la candidatura mira a mettere in sicurezza e ammodernare diverse strade comunali, migliorando il servizio per la collettività e riducendo i costi sociali legati alla manutenzione».

Gli interventi principali previsti sono: il riammagliamento stradale con fresatura della pavimentazione, rimozione e smaltimento dei materiali di risulta, posa di nuova pavimentazione bituminosa e nuova segnaletica orizzontale; il riammagliamento di marciapiedi con rifacimento completo e inserimento di percorsi tattili plantari Loges- VetEvolution (LVE); l’installazione di rilevatori di velocità e sistemi di attraversamento pedonale intelligenti, semaforici e standard.



«Questi interventi rappresentano un passo importante per una città più sicura, moderna e inclusiva» ha concluso il Sindaco D’Acunzi.