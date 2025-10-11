Nuova Ztl a Raito ed Albori, è polemica: "Trasparenza, informazioni e controlli" Vietri che Vogliamo: "E' necessario che tutti siano messi al corrente delle nuove regole"

L’istituzione della nuova zona a traffico limitato nelle frazioni di Raito e Albori, recentemente approvata dal Comune di Vietri sul Mare, ha suscitato le prime reazioni del gruppo consiliare di opposizione “Vietri che Vogliamo”. «Senza controlli continui e sanzioni efficaci - sottolineano i consiglieri comunali Alessio Serretiello, Antonella Scannapieco e Maurizio Celenta - i divieti rischiano di restare solo sulla carta, con gravi conseguenze per la sicurezza stradale e per l’ordine nei borghi. Il semplice varco elettronico a Raito, senza un monitoraggio costante, potrebbe non bastare a garantire il rispetto delle regole».

Il gruppo insiste sull’importanza di una campagna informativa chiara ed estesa: «È fondamentale che residenti, commercianti e turisti siano messi al corrente delle nuove regole - dichiarano - per evitare veri e propri “salassi” a chi transita senza autorizzazione, soprattutto durante il periodo di pre-esercizio, quando le sanzioni potrebbero essere applicate in modo non uniforme».



“Vietri che Vogliamo” invita l’amministrazione comunale a fornire dettagli concreti su orari, categorie di veicoli autorizzati e modalità di accesso, auspicando che l’avvio della Ztl sia accompagnato da una gestione trasparente e partecipata. «Solo così - concludono i consiglieri comunali - le misure potranno realmente migliorare la vivibilità di Raito e Albori senza penalizzare chi li abita o li visita».