Sarno, Sirica (FdI): subito piano straordinario per sicurezza nel centro storico

"E' diventato terra di nessuno"

Sarno.  

Fratelli d’Italia Sarno lancia un appello urgente all’amministrazione comunale per affrontare la grave situazione di insicurezza e degrado che da tempo caratterizza il centro storico della città.

La denuncia

A denunciare con forza la condizione di abbandono è il coordinatore cittadino e consigliere comunale Enrico Sirica, che parla di una realtà ormai fuori controllo, dove risse, vandalismi e incuria stanno cancellando la bellezza e la vivibilità del cuore di Sarno.

“Il centro storico è diventato terra di nessuno,” dichiara Sirica. “Ogni giorno si registrano episodi di violenza, risse, danneggiamenti e atti di inciviltà. A tutto questo si aggiungono edifici pericolanti, strade dissestate e scarsa illuminazione. Non è più tollerabile: serve un intervento immediato per garantire la sicurezza dei cittadini.”

Secondo Fratelli d’Italia, la mancanza di controllo e di investimenti negli ultimi anni ha trasformato una delle zone più importanti della città in un luogo insicuro e degradato, con gravi ripercussioni sulla qualità della vita e sull’immagine complessiva di Sarno.

“La sicurezza deve tornare al centro dell’azione amministrativa,” prosegue Sirica. “Chiediamo al Sindaco e alla Giunta un piano straordinario di riqualificazione e sicurezza urbana, con più controlli, videosorveglianza, illuminazione adeguata e incentivi per chi vuole recuperare e valorizzare gli immobili abbandonati.”

Fratelli d’Italia Sarno si dice pronta a portare la voce dei cittadini nelle sedi istituzionali e a vigilare affinché non si continui a ignorare una situazione ormai divenuta emergenza.

“Basta chiacchiere e promesse non mantenute,” conclude Sirica. “I sarnesi hanno diritto a vivere in una città sicura e decorosa. Il centro storico deve tornare ad essere un luogo di vita, di cultura e di orgoglio per tutti.”

