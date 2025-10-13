Nocera Superiore: prende forma l’Housing First, una nuova visione di welfare Si fa esempio di innovazione sociale e vicinanza concreta alle fragilità

Inaugurata questa mattina la nuova realtà dell’Housing First, un centro di servizi per il contrasto alla povertà e al disagio sociale in località Pareti. Un’opera fondamentale che rappresenta un ulteriore passo verso un nuovo modello di welfare territoriale. L’Housing First ha l’obiettivo di riconoscere la “dimora” come diritto umano (letteralmente la casa prima di tutto) ed è rivolto a persone gravemente svantaggiate, con disagi fisici e psichici per le quali la casa rappresenta un benessere ontologico primario e un primo passo verso la costruzione di una dimensione di benessere e integrazione sociale.

Un progetto reso possibile grazie alla partecipazione a un finanziamento di circa 700 mila euro ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rientrante nella Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” - Investimento 1.3.1, con il Comune di Nocera Superiore quale ente attuatore e l’Azienda Consortile Agro Solidale S01_3 quale ente capofila, insieme al Piano di Zona Ambito S01_1 e all’Azienda Consortile Comunità Sensibile S01_2.

All'inaugurazione presenti il Sindaco Gennaro D’Acunzi, l'Amministrazione Comunale, il parroco della chiesa di San Bartolomeo Apostolo Don Andrea Amato che ha benedetto l’edificio, il Direttore dell’Azienda Consortile Comunità Sensibile Gerardo Cardillo, i Sindaci dei Comuni appartenenti ai tre Ambiti e i rappresentati territoriali delle Forze dell’Ordine. «Con il Progetto Housing First, Nocera Superiore - ha dichiarato il Sindaco Gennaro D’Acunzi - si conferma Comune capofila di una nuova stagione del welfare territoriale, offrendo risposte reali e durature a chi vive situazioni di grave emarginazione.

Housing First non è solo un tetto: è un’opportunità di ricominciare, è dignità restituita, è un progetto personalizzato per accompagnare ogni persona verso l’autonomia, a partire da un luogo stabile e accogliente. Nocera Superiore guarda al futuro con coraggio e responsabilità, costruendo oggi le fondamenta di una comunità più equa, inclusiva e solidale» ha concluso il Sindaco D’Acunzi. Per rendere la struttura più fruibile e funzionale, rispondendo in pieno alle esigenze delineate dall’Amministrazione comunale, il vecchio centro diurno è stato completamente rifunzionalizzato, con un importante lavoro di riqualificazione concluso in meno di 90 giorni. La nuova struttura di Pareti può contare di ambienti accoglienti, confortevoli e accessibili anche a persone con disabilità, forniti di tutti i servizi necessari. Presente una zona cucina completa di elettrodomestici e ogni accessorio per l’utilizzo, una lavanderia con lavatrici e asciugatrici, servizi igienici e servizi igienici per disabili e alloggi per accoglienza notturna. La struttura dell’Housing First è energicamente sostenibile grazie all’impianto fotovoltaico. Installato, inoltre, un sistema di videocitofonia e di un sistema di videosorveglianza, in modo da garantire la massima sicurezza alle persone che saranno ospitate.