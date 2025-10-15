In arrivo "La Camminata Rosa" della Valle dell'Irno L'iniziativa nasce in occasione della “XII Camminata della prevenzione dei tumori femminili”

Domenica 19 ottobre 2025, alle ore 8.30, si svolgerà “La Camminata Rosa” della Valle dell’Irno con partenza dal parcheggio di via Don Minzoni di Baronissi, per proseguire lungo viale Allende e le strade limitrofe per un percorso di 4 km.

L'iniziativa

L’iniziativa nasce in occasione della “XII Camminata della prevenzione dei tumori femminili”, organizzata dalla Fondazione Veronesi a Milano, e in tutto il territorio nazionale in collaborazione con “Pittorosso Pinkparade 2025”; si tratta di una camminata non competitiva per sostenere la ricerca scientifica sui tumori femminili e sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Non si tratta solo di fare esercizio fisico, ma di camminare insieme per una comune finalità: sensibilizzare la comunità sull'importanza dei controlli regolari e uno stile di vita sano.

L’evento è organizzato dall’associazione di volontariato “Il Punto” di Baronissi in collaborazione con il comune di Baronissi e gli Studenti del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria della Scuola Medica Salernitana (SISM). L’evento si inserisce nella campagna di sensibilizzazione del tumore al seno e vedrà la partecipazione dei professori dell’Università degli studi di Salerno del dipartimento di medicina e chirurgia, Vincenzo Casolaro professore associato di patologia generale e immunologia e la prof.ssa di Patologia Generale Tarallo Roberta.