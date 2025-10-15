CIS-Alentum sostiene la proposta di una seconda ASL nel Salernitano “Un passo decisivo per garantire equità sanitaria ai territori del Cilento, Vallo di Diano e Alburni”

CIS-Alentum, associazione impegnata da anni nella promozione dello sviluppo equo e sostenibile del Cilento e delle aree interne della provincia di Salerno, esprime il proprio apprezzamento per il rinnovato dibattito sull’istituzione di una seconda Azienda Sanitaria Locale, con competenza specifica sui territori del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni.

La proposta

La proposta, tornata con forza al centro dell’attenzione pubblica grazie all’iniziativa di amministratori locali, esponenti istituzionali e realtà civiche – tra cui il Movimento 5 Stelle di Vallo della Lucania, il consigliere regionale Michele Cammarano, il compianto senatore Francesco Castiello - rappresenta una richiesta sempre più condivisa da chi vive quotidianamente le difficoltà del sistema sanitario provinciale. Anche il sindacato degli infermieri NurSind ha espresso il proprio sostegno, sottolineando l’urgenza di un assetto sanitario più vicino ai bisogni reali dei cittadini.

Pur mantenendo una posizione rigorosamente apartitica, CIS-Alentum riconosce in questa istanza una visione coerente con le battaglie che l’associazione porta avanti da anni: garantire un accesso più equo, efficiente e territoriale ai servizi essenziali. L’attuale modello sanitario, fortemente accentrato come previsto dalla Legge Regionale n. 16/2008, ha mostrato negli anni i propri limiti, soprattutto nelle aree periferiche del Sud della provincia, costrette a confrontarsi con carenze nei servizi di base, nei presidi ospedalieri, nell’emergenza-urgenza e nella prevenzione.

L’ipotesi di una “ASL Salerno Sud” – distinta dall’area urbana e settentrionale – non nasce come semplice rivendicazione territoriale, ma come proposta di governo responsabile, finalizzata a costruire una sanità più prossima, capace di comprendere le peculiarità geografiche, demografiche e sociali di territori estesi e complessi come Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

CIS-Alentum continuerà a seguire con attenzione questo percorso, sostenendo ogni iniziativa che punti a una sanità pubblica più giusta, accessibile e centrata sulla persona. Riteniamo fondamentale che, a partire da questa proposta, si apra un confronto ampio, trasparente e partecipato, che coinvolga le istituzioni, le realtà civiche, sociali e professionali, affinché si giunga a una soluzione condivisa e sostenibile per le comunità locali.

«Solo con un’adeguata infrastrutturazione istituzionale e sanitaria – dichiara il Presidente – sarà possibile garantire pari diritti di cittadinanza agli abitanti del Sud della provincia di Salerno. Il tempo delle attese è finito: è il momento di dare voce ai territori.»