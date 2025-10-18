Nocera Superiore, i carabinieri incontrano i cittadini sul tema delle truffe Il sindaco D'Acunzi: "Bisogna rafforzare la sicurezza e la consapevolezza nel nostro territorio"

Come non cadere nelle truffe e quali precauzioni prendere per evitare di farsi raggirare da persone senza scrupoli? Una tematica sempre più attuale che sarà affrontata giovedì 23 ottobre 2025 nel corso dell’incontro pubblico, che si terrà alle ore 18 presso il Centro Polivalente di via Vincenzo Russo di Nocera Superiore, dal titolo “La prevenzione nella truffa agli anziani”.

Un incontro formativo, promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gennaro D’Acunzi e in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, che si pone l’obiettivo di diffondere consapevolezza sulle modalità di raggiro più utilizzate, fornendo agli anziani, ma non solo, strumenti in grado di renderli meno vulnerabili alle truffe perpetrate ai loro danni.

Durante l’incontro i cittadini saranno guidati dal tenente colonello Gianfranco Albanese, comandante del Reparto Territoriale dei carabinieri di Nocera Inferiore, attraverso una serie di esempi, a imparare a drizzare le antenne di fronte a telefonate, visite, e-mail, equivoche o che richiedano denaro.

«Un appuntamento importante - ha dichiarato il sindaco Gennaro D’Acunzi - per rafforzare la sicurezza e la consapevolezza nel nostro territorio, attraverso il dialogo e la collaborazione tra istituzioni e cittadini».