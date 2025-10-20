Insetti nelle merendine della mensa scolastica, interviene l'assessore Sica "Attivate tutte le misure necessarie e coinvolti gli enti preposti"

Insetti nelle merendine della mensa scolastica di Pontecagnano Faiano, sulla vicenda è intervenuta l'assessore all'Istruzione del Comune Gerarda Sica: "Non una, mille volte scusa. Prima, però, bisognava affrontare il problema con la massima attenzione e cautela.



Giovedì pomeriggio, appena ricevute le segnalazioni sui dolcini contaminati, abbiamo attivato tutte le procedure necessarie e coinvolto tutti gli enti preposti (gestore del servizio, fornitore, Scuola, ASL, NAS, ecc). Avviata la segnalazione di non conformità e formulata una nota di doglianza, abbiamo chiesto la sospensione dei prodotti del fornitore coinvolto, il ritiro immediato e raccomandato il non consumo domestico.



Da oggi il servizio mensa si svolgerà regolarmente e in piena sicurezza. Siamo genitori prima che amministratori, capiamo bene le preoccupazioni di queste ore e continueremo a vigilare con la massima attenzione perché una cosa del genere non accada mai più.



Le mense di Pontecagnano Faiano sono da sempre un motivo d’orgoglio per la nostra Comunità — e continueranno ad esserlo, sempre più!".