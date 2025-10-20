Tre milioni per le strade di Pontecagnano Faiano "Un traguardo fondamentale, che a stretto giro garantirà maggiore sicurezza"

Con Decreto Dirigenziale n. 12 del 9 ottobre 2025, la Regione Campania ha assegnato al Comune di Pontecagnano Faiano un finanziamento di ben tre milioni di euro nell’ambito del progetto Piano Strade.

Coinvolti nel circuito delle arterie da modernizzare, ampliare, ridisegnare e rendere maggiormente fruibili sono:

- l’incrocio sito in località Baroncino, per cui è previsto l’adeguamento e la messa in sicurezza;

- la SS18 -strada SDA/Maximall, sui cui è stato programmato il miglioramento dell’illuminazione, dei marciapiedi e del manto stradale;

- Via Pompei e Via Irno, che necessitano dell’ampliamento della carreggiata.

In sintesi, grazie ai fondi dedicati, sul territorio si procederà al miglioramento della viabilità pedonale e veicolare, garantendo maggiore sicurezza.

Soddisfatto il Consigliere Comunale Gaetano Nappo, delegato alla Manutenzione: “In continuità con ulteriori altri interventi tesi a rendere la città più fruibile ed accogliente, procederemo anche alla realizzazione di queste opere importantissime, che andranno ad insistere in punti particolarmente delicati, in cui non di rado avvenivano incidenti. L’auspicio è quello di creare le condizioni perché residenti e non si sentano al sicuro e vedano potenziati servizi essenziali per la collettività. Un ringraziamento agli Uffici Comunale che, sotto la guida del Responsabile di Settore Mario Borrelli, rendono possibile il raggiungimento di questi ed altri obiettivi”.

“Tre milioni di euro per tre zone cruciali di Pontecagnano Faiano: un traguardo fondamentale, che a stretto giro garantirà maggiore sicurezza, ma anche collegamenti ed opportunità, su un territorio che punta a crescere ogni giorno di più. L’invito è sempre quello di attraversare con prudenza e senso di responsabilità la rete viaria, ma il nostro compito resta quello di adeguarla ai bisogni della comunità, migliorandone la qualità e la funzionalità”, ha rimarcato il Sindaco Giuseppe Lanzara.