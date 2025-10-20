Nocera Inferiore: fondo per gli inquilini morosi incolpevoli Ecco le modalità per accedere alla misura di sostegno

Il Comune di Nocera Inferiore, Settore Socio Educativo – Servizio Politiche Sociali, ha pubblicato l’avviso pubblico per l’accesso al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. “La misura è finalizzata a sostenere i cittadini che, per cause indipendenti dalla propria volontà, si trovano nell’impossibilità temporanea di pagare il canone di locazione, con l’obiettivo di prevenire e contrastare situazioni di sfratto per morosità incolpevole”, dichiara l’assessore alle Politiche Sociali, Federica Fortino.

“Potranno accedere al contributo i nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dal bando, che si trovino in condizione di morosità riferita all’anno 2024. L’avviso rientra tra le azioni di contrasto all’emergenza abitativa sostenute dalla Regione Campania e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a favore delle famiglie maggiormente colpite dalle difficoltà economiche”, precisa il consigliere comunale con delega ai flussi finanziari dei servizi sociali Annarita Ferrara.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2025, secondo una delle seguenti modalità:

A mezzo PEC all’indirizzo: servizio.socialeprofessionale@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it

A mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Nocera Inferiore, Via Libroia n. 1

La modulistica (Modello di domanda e Dichiarazione del proprietario dell’immobile), indica il Presidente di commissione Alfonso Romano, è disponibile sul sito istituzionale del Comune al seguente link:

https://nocerainferiore.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=26337&CSRF=f45a02951fcc8737b6d8d6e3097b5143

“Si tratta di una misura importante – conclude il sindaco Paolo De Maio – che conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel garantire sostegno alle famiglie in difficoltà. Il fondo per gli inquilini morosi incolpevoli è un aiuto concreto, che permette di tutelare il diritto alla casa e di evitare situazioni di disagio sociale. Nocera Inferiore è una città che non lascia indietro nessuno: la solidarietà e la vicinanza istituzionale restano al centro della nostra azione amministrativa.”