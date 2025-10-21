Pagani: "Vivo - In memoria di Antonio Esposito Ferraioli" A quarantasette anni dall’ assassinio da parte della camorra

A quarantasette anni dall’ assassinio di Antonio Esposito Ferraioli, cuoco, scout e sindacalista della CGIL, ucciso dalla camorra il 30 agosto 1978 a soli 27 anni, la città di Pagani torna a stringersi attorno al suo nome. Una memoria mai sopita, che quest’ anno si rinnova con una giornata di iniziative promosse da Libera insieme con Spi-Cgil, Cgil, Fondazione Pol.i.s., Agesci e con il patrocinio morale del Comune di Pagani.

Non un ricordo rituale, ma un' occasione per ribadire che Tonino è ancora vivo grazie al miracolo laico della memoria delle vittime innocenti delle mafie. Tre i momenti centrali della giornata: il corteo cittadino delle scuole, lo scoprimento di un murale alle spalle dell’Auditorium e la consegna del Premio “Antonio Esposito Ferraioli” , accompagnata da una tavola rotonda sul tema “Mafie e lavoro” e dal conferimento della Borsa di studio Spi-Cgil a uno studente meritevole dell’Ipseoa di Nocera Inferiore - Pagani.

Alla giornata parteciperanno il co-presidente di Libera don Luigi Ciotti e la segretaria generale dello SPI-Cgil Tania Scacchetti, accanto a istituzioni, familiari e associazioni. Il corteo delle scuole partirà alle ore 9.00 in Villa Comunale Corso Ettore Padovano, la giornata si aprirà con un corteo che vedrà la partecipazione di tutte le scuole di Pagani, da sempre protagoniste nelle iniziative in memoria delle vittime innocenti di camorra.

Nelle settimane precedenti, studenti e studentesse hanno preso parte a percorsi di educazione civica promossi da Libera e dalla Pigment Workroom, che hanno dato vita a laboratori d’ arte e memoria. Il corteo, che vedrà la partecipazione anche di realtà sindacali e degli scout, partirà dalla Villa Comunale e attraverserà le principali strade cittadine, per approdare in via Ferrante, dove sarà inaugurato il murale dedicato a Tonino.

Il momento centrale della mattinata sarà lo scoprimento del murale raffigurante Antonio Esposito Ferraioli, realizzato dall’ artista Donato Lorusso. L’ opera sorgerà accanto a quella già presente dedicata a Marcello Torre, il sindaco di Pagani assassinato anch’ egli dai clan per le sue battaglie anticamorra, creando così un vero e proprio luogo della memoria pubblica nel cuore della città.

Il murales è stato realizzato grazie al contributo dello Spi-Cgil nazionale e della Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania, con la partecipazione dei familiari di Tonino e dell’Agesci Campania. Non un semplice omaggio alla città, ma un segno forte e visibile nello spazio urbano: un volto che si offre allo sguardo di tutti e che diventa parte del paesaggio quotidiano, perché la memoria non resti confinata nel privato ma diventi patrimonio condiviso e riferimento per la comunità.

All’inaugurazione interverranno il Sindaco di Pagani Raffaele Maria De Prisco, Mario Esposito Ferraioli, fratello di Tonino, gli scout dell’Agesci, insieme al Presidente della Fondazione Pol.i.s. don Tonino Palmese. Porteranno inoltre il loro contributo Alessio Festi, delegato Legalità e sicurezza della Cgil Nazionale, la Segretaria generale dello Spi-Cgil Tania Scacchetti e il co-presidente di Libera don Luigi Ciotti.

Il premio, ore 18.30, Pinacoteca dell’Auditorium Sant’Alfonso Maria de Liguori, Pagani Il pomeriggio sarà dedicato alla riflessione e alla cerimonia di conferimento del Premio “Antonio Esposito Ferraioli”, assegnato da Libera ai migliori percorsi scolastici di educazione alla cittadinanza e alla giustizia sociale: quest’ anno il riconoscimento andrà alla Scuola di Pace di Nocera Inferiore, realtà che unisce sette istituti superiori di Nocera Inferiore e Pagani attraverso attività di formazione sui valori costituzionali e sul recupero della memoria storica.

Al centro della serata la tavola rotonda sul tema “Mafie e lavoro. Memoria, diritti, giustizia” , nella quale si confronteranno Alessio Festi, della Cgil Nazionale, Tania Scacchetti, Segretaria generale Spi-Cgil Nazionale, Rocco Alfano, Procuratore della Repubblica Vicario presso il Tribunale di Salerno. Le conclusioni della giornata saranno affidate a don Luigi Ciotti, co-presidente di Libera. Nel corso della serata sarà consegnata la Borsa di studio “Antonio Esposito Ferraioli” a cura dello Spi-Cgil Campania e nazionale. A conclusione, una degustazione enogastronomica a cura dell’IPSEOA “Domenico Rea - Marco Pittoni” di Nocera Inferiore e Pagani, preparata con prodotti provenienti da terreni confiscati alle mafie.