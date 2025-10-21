Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro, un nuovo logo per il centenario Promosso un concorso di idee per realizzare il nuovo logo istituzionale dell’ente

Il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro celebra nel 2026 il centenario della fondazione dell’ente, che venne riconosciuto il 21 marzo del 1926. E nell’ambito delle iniziative in programma ha lanciato un concorso di idee aperto ai grafici e agli studi professionali per la realizzazione del nuovo logo istituzionale dell’ente, da utilizzare come segno distintivo negli atti ufficiali.

Il bando – pubblicato sul sito web del Consorzio di Bonifica – punta ad ottenere un progetto di identità visiva - composto dal logotipo “Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro” e dall’icona – che abbia l’obiettivo di migliorare la visibilità dell’ente, veicolandone l’immagine in modo immediato, identitario ed identificativo, valorizzando e promuovendo l’immagine del comprensorio di bonifica, i cui tematismi sono l’acqua e la terra.

Il plico con la documentazione, contenente la domanda di partecipazione ed i bozzetti, devono essere consegnati a mano o tramite PEC entro le ore 12 del 15 novembre 2025. Insieme alla domanda di partecipazione va compilato il modulo per la cessione del copyright, una copia del documento d’identità e il file vettoriale del logo. Devono essere contemplate tre opzioni di presentazione: completo di logotipo e pittogramma, solo logotipo e solo pittogramma, unitamente ad una relazione descrittiva dell’idea che spieghi la logica e gli intenti comunicativi dell’elaborato.

Per i criteri di selezione, è bene consultare il bando completo su https://www.bonificatanagro.it/