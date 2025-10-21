Amalfi, Comune potenzia attrezzature delle organizzazioni di protezione civile Acquistato un modulo multifunzione per la gestione delle emergenze

Potenziare le risorse e le attrezzature a disposizione delle organizzazioni di protezione civile per garantire la sicurezza dei cittadini: è quello che sta realizzando da tempo l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Daniele Milano, che ha deciso di dotarsi di una nuova e importante unità multifunzionale capace di affrontare efficacemente le emergenze idrauliche e di fornire supporto operativo in più scenari di rischio.

I dettagli

«In questi anni abbiamo fronteggiato numerosi scenari in materia di dissesto idrogeologico e protezione civile: frane, mareggiate, incendi. - racconta il Sindaco di Amalfi, Daniele Milano (il video a questo link https://www.facebook.com/share/r/1By5278TGM/) - Per questo motivo abbiamo deciso di investire circa 50mila euro di fondi di bilancio comunale per l’acquisto di questo modulo che assembla tutto il necessario in una singola unità installata su carrello stradale: dal gruppo elettrogeno all'elettropompa auto-adescante ad alta portata; dalla torre faro che raggiunge notevoli altezze - abbinata a luci LED ad alta efficienza - fino al compressore ad aria. Dopo le attività di esercitazione di protezione civile che abbiamo tenuto ad inizio anno, questa nuova dotazione migliora la nostra capacità di risposta di fronte a scenari di rischio».

La versatilità e le specifiche tecniche di questa motopompa la rendono una risorsa indispensabile non solo per la gestione delle emergenze idrauliche che impongono interventi rapidi ed efficaci in caso di allagamenti o esondazioni, ma anche per attività di prevenzione come la manutenzione ordinaria di fossati, canali di scolo e altre infrastrutture idrauliche. A questo si unisce l’importante funzione di supporto logistico perché grazie all'alimentazione elettrica può garantire illuminazione durante eventi straordinari, fiere, manifestazioni pubbliche o incidenti di vasta scala. Il modulo è infatti dotato anche di un alternatore che eroga potenza alle prese elettriche di servizio monofase e trifase.

«Questa iniziativa ma rappresenta un passo importante verso una protezione civile più moderna, efficiente e pronta ad affrontare le sfide future. - spiega l’Assessore con delega alla Protezione Civile, Francesco De Riso - Un investimento importante per il miglioramento della sicurezza e della resilienza del territorio comunale di Amalfi. Questa attrezzatura consentirà di affrontare le emergenze in modo più rapido ed efficace, riducendo i rischi per la popolazione e i costi associati ai danni. In un territorio tanto vulnerabile come il nostro, di emergenze dobbiamo necessariamente aspettarcele e per questo dobbiamo essere pronti a gestirle. Abbiamo alzato da tempo il livello di attenzione e questo potenziamento rientra in più ampio piano voluto dall'Amministrazione Comunale tarato sull’incremento della frequenza e della gravità di taluni fenomeni, attribuibili anche ai cambiamenti climatici, e che impongono un adeguamento delle risorse disponibili per affrontare le emergenze».