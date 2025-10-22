Anci nazionale sostiene i Comuni promotori della "Carta di Amalfi" L’incontro a Roma tra il vicepresidente e delegato al Turismo Locatelli e il sindaco di Amalfi

Si è svolto a Roma, questa mattina, l’incontro tra il Sindaco di Amalfi, Daniele Milano e il vicepresidente e delegato nazionale al turismo, Stefano Locatelli. Dal tavolo è emersa la volontà dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di sostenere la “Carta di Amalfi” per un nuovo rapporto tra destinazioni turistiche e comunità residenti, sottoscritta lo scorso aprile a margine del Summit nazionale “Destinazioni e Comunità per un Turismo più sostenibile” promosso dai Comuni di Amalfi, Arzachena - Porto Cervo, Capri, Cortina, Courmayeur, Pinzolo - Madonna di Campiglio e Polignano a Mare.

L'incontro

«Un incontro molto positivo. Ringrazio il Vicepresidente Locatelli per l’attenzione, già dimostrata con la sua presenza al Summit da cui poi è nata la “Carta di Amalfi”. – esordisce il Sindaco Daniele Milano – Abbiamo discusso i temi più urgenti al centro del documento, tra cui i vincoli che impediscono ai nostri centri - a forte pressione turistica - di poter contare su un numero maggiore di agenti di polizia municipale per il controllo del territorio. Nel corso della prossima Assemblea ANCI a Bologna, in programma giovedì 13 novembre 2025, si terrà un nuovo incontro tra i Sindaci firmatari della Carta di Amalfi».

Prosegue con forza il percorso della Carta di Amalfi, a sei mesi dalla sua stipula: l’incontro di oggi si aggiunge, infatti, al Tavolo di lavoro Interministeriale permanente, insediatosi lo scorso luglio 2025 a Roma presso il Ministero del Turismo e dedicato alla gestione e alla sicurezza dei flussi turistici.

«Riconoscimenti importanti per la proposta progettuale avviata per affrontare i temi che accomunano le piccole realtà a grande attrattività turistica. Maggiore flessibilità nelle assunzioni a tempo determinato e partecipazione dei Comuni alle attività di programmazione e pianificazione in tema di gestione dei flussi sono i nostri prossimi obiettivi. Nulla sarebbe stato finora possibile senza il contributo dei colleghi Sindaci che hanno condiviso questo percorso, con visione e passione, nell'interesse delle nostre comunità locali», conclude il Sindaco Milano.

«Riconoscere la specificità Comuni turistici. Bisogna superare la visione del turismo come mera fonte di reddito, per un modello che valorizzi l’identità dei luoghi e la partecipazione dei cittadini. Un turismo responsabile non genera solo benefici economici, ma si impegna a minimizzarne gli impatti negativi, a valorizzare le culture locali e a contribuire al benessere delle comunità ospitanti. Servono politiche di indirizzo che sappiano leggere l’oggi e guardare in prospettiva, oltre a risorse economiche dedicate. La carta di Amalfi rappresenta un primo importante passo di questo percorso - ha evidenziato il delegato al turismo Stefano Locatelli, incontrando il Sindaco Daniele Milano - Lo sviluppo di modelli di gestione delle destinazioni da parte dei Comuni turistici più rinomati deve essere accolto a livello centrale, per potere elaborare linee guida sulla gestione dei flussi e promuovere strumenti normativi attenti alle peculiarità degli enti a vocazione turistica. Da parte di Anci, appoggiamo pienamente l’iniziativa della Carta di Amalfi».