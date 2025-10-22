Capaccio, il Comune incontra gli operatori turistici e culturali Il sindaco Paolino: "Questa è una vera rivoluzione culturale e politica"

Martedì 21 ottobre, presso la Sala della Casa Canonica a Capaccio Capoluogo, straordinaria la partecipazione di tanti cittadini, rappresentanti delle associazioni e operatori del settore turistico all’incontro convocato dall’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum per la costituzione della DMO (Destination Management Organization) e per la redazione del Piano Strategico di Sviluppo Turistico nella nuova forma associativa composta da soggetti pubblici e privati. Dopo la relazione introduttiva dell’assessore al Turismo Rosario D’Acunto, numerosi sono stati gli interventi da parte di operatori privati e cittadini.

Ha concluso i lavori il sindaco Gaetano Paolino: “Ieri sera abbiamo potuto misurare con mano il termometro del sentimento delle persone per quanto stiamo facendo, sulle prospettIve e sulla fiducia crescente rispetto alle azioni messe in campo per lo sviluppo del territorio, in attesa dell'approvazione del nuovo PUC. La partecipazione e l’apertura al confronto con i cittadini è il segno distintivo del nostro agire. Le cose le vogliamo fare insieme alla popolazione. Questa è una vera rivoluzione culturale e politica che stiamo portando avanti nella nostra città”.