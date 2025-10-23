Ok al progetto per ampliare la rotatoria all'uscita dell'autostrada A3 Il via libera del Comune: si punta a migliorare la viabilità e snellire il traffico

L’amministrazione comunale di Nocera Inferiore ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento del parcheggio pubblico e della nuova viabilità in corrispondenza della rotatoria di uscita dell’Autostrada A3 Napoli–Pompei–Salerno.

“L’intervento rappresenta un tassello strategico nel programma di riqualificazione della mobilità cittadina e prevede il completamento dell’autostazione di transito e del parcheggio di interscambio già realizzato nell’area, migliorando sensibilmente la funzionalità e la sicurezza della circolazione. Il progetto prevede l’acquisizione di un’ulteriore area di circa 1.245 mq adiacente alla rotatoria esistente, che sarà oggetto di esproprio per pubblica utilità”, dichiara l’assessore ai lavori pubblici Gianluca Perna.

“L’ampliamento consentirà la realizzazione di nuovi posti auto e di una viabilità di servizio alternativa che permetterà di accedere e defluire dal parcheggio anche dalla retrostante via Pepe, in modo da evitare l’immissione diretta sulla rotatoria. L’opera include, inoltre, interventi stradali, idraulici e impiantistici, nonché opere di regimentazione delle acque meteoriche e nuova illuminazione pubblica”, precisa il presidente della commissione lavori pubblici Luciano Passero.

“Completiamo un’opera già definita nella sua unitarietà nella conferenza dei servizi del 2006, ampliando l’area di parcheggio, introducendo nuovi posti auto e il deflusso delle auto e l’immissione nella rotatoria attraverso l’ampliamento di via Pepe”, conclude il sindaco Paolo De Maio.