Nocera Superiore: intesa per la costituzione dell’Azienda Consortile Coinvolti i sindaci di Nocera Inferiore, Castel San Giorgio, Roccapiemonte

I Sindaci dei Comuni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Castel San Giorgio e Roccapiemonte, ricadenti nell’ambito del Piano di Zona S1_01 hanno raggiunto, a seguito di una recente riunione, un’intesa storica per la costituzione di un’Azienda Consortile per la gestione delle Politiche Sociali, fondata su un modello di governance paritaria.

L'accordo

L’accordo è il frutto di un lavoro serrato e di un percorso di confronto sviluppato nell’ultimo anno, durante il quale i Sindaci hanno condiviso analisi e proposte, sempre con l’obiettivo di tutelare gli interessi delle comunità locali.

La nuova Azienda Consortile diventerà lo strumento operativo dell’Ambito Territoriale Sociale S1_01, dotandolo di una struttura più solida, autonoma ed efficiente. Un modello di welfare territoriale innovativo, basato su una gestione condivisa e su scelte strategiche assunte con pari peso decisionale, per valorizzare le specificità dei territori e mettere al centro i bisogni dei cittadini e delle famiglie.

Si tratta di un traguardo atteso da oltre dieci anni, che segna una tappa fondamentale nel rafforzamento della cooperazione istituzionale tra i Comuni del Piano di Zona. «È un risultato significativo - hanno dichiarato i Sindaci - che potrà segnare una svolta nella programmazione e nell’erogazione dei servizi sociali, rafforzando la rete territoriale e ottimizzando le risorse».

Il passaggio dal sistema in convenzione all’Azienda Consortile sarà accompagnato da verifiche tecniche, economiche e giuridiche, per garantire una transizione ordinata, sostenibile e coerente con la normativa vigente.

I Sindaci del Piano di Zona S1_01

Avv. Paolo De Maio - Sindaco di Nocera Inferiore

Dott. Gennaro D’Acunzi - Sindaco di Nocera Superiore

Avv. Paola Lanzara - Sindaco di Castel San Giorgio

Dott. Carmine Pagano - Sindaco di Roccapiemonte