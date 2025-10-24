Castel San Giorgio: fermato e multato parcheggiatore abusivo Operazione congiunta di polizia municipale e carabinieri

Questa mattina, nel corso di un’operazione congiunta tra la Polizia Municipale di Castel San Giorgio e la locale Stazione dei Carabinieri, diretta dal Comandante Matteo Aliberti, è stato individuato e sanzionato un soggetto sorpreso a esercitare l’attività di posteggiatore abusivo in occasione del mercato settimanale in Piazza Nassiriya e Via Avv. Aniello Capuano.

I dettagli



L’intervento, avvenuto intorno alle ore 8:50, è stato eseguito dal Magg. Giuseppe Contaldi e dall’Assistente Capo Pasquale Russo, in collaborazione con il personale dell’Arma.

Il soggetto, identificato come V.D.S., nato a Castellammare di Stabia nel 1994 e residente a Palaia (PI), è stato fermato mentre svolgeva l’attività illecita ed è risultato sprovvisto di documenti di riconoscimento. Condotto presso gli uffici della Polizia Locale per l’identificazione tramite l’Anagrafe Digitale Nazionale, è stato successivamente sanzionato ai sensi dell’art. 4, comma 15-bis del Codice della Strada.



“Desidero ringraziare la Polizia Municipale e i Carabinieri di Castel San Giorgio, guidati dal Comandante Matteo Aliberti, per la sinergia e la costante presenza sul territorio – dichiara la Sindaca Paola Lanzara. –La sicurezza urbana e il rispetto della legalità restano per noi priorità assolute, e queste operazioni congiunte testimoniano l’impegno quotidiano delle forze dell’ordine nel tutelare cittadini, commercianti e famiglie.

L’Amministrazione comunale continuerà a collaborare con le Forze dell’Ordine per garantire un controllo costante del territorio e prevenire comportamenti che arrecano disturbo o danno al regolare svolgimento delle attività pubbliche”- ha concluso il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara.