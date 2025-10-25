Dopo anni di abbandono Cava ritrova l'Oasi "Diecimare", gioiello naturalistico La cerimonia con i trombonieri e le istituzioni cittadine

Al rullo dei tamburi, squilli di chiarine e salva di pistoni, dei Trombonieri Sant' Anna, il sindaco Vincenzo Servalli ha tagliato il nastro dell' inaugurazione della nuova Oasi Diecimare. Al suo fianco Franco Picarone in rappresentanza della Regione Campania, la consigliera comunale delegata ai Pics Anna Padovano Sorrentino, l'assessore all'urbanistica Lorenzo Santoro, Carmela Lamberti, gestore dell' Oasi e il parroco della frazione S.Anna don Mimmo Spatuzzi che ha officiato la benedizione, alla presenza di tantissime persone.

"Abbiamo ridato vita all' Oasi dopo anni di abbandono - afferma il sindaco Servalli - con l'obbiettivo di creare una concreta opportunità di sviluppo, per S.Anna ma più in generale per tutta la città, inserita in un percorso storico naturalistico che comprende il rinato Eremo di San Martino e il restaurato Castello di Sant' Adiutore e il suo parco, che insieme agli altri percorsi escursionistici della nostra bellissima vallata diventano itinerari che richiameranno sicuramente turisti e amanti della natura".

Il centro visite Parco Oasi Diecimare è la porta d’accesso a uno dei più straordinari gioielli naturalistici della Campania: Parco Regionale Naturale Diecimare, si estende per 444 ettari tra i Monti Lattari e i Monti Picentini a pochi passi dal Sentiero Italia. Comprende rilievi come Monte Caruso (763 m s.l.m.) , Forcella della Cava (852 m s.l.m.), Poggio del Cuculo (750 m s.l.m.), Monte Cuculo (815 m s.l.m.), Poggio del Tesoro (691 m s.l.m.), Poggio Sant’Antonio (751 m s.l.m).

"Un altro importante traguardo raggiunto dall' amministrazione Servalli - afferma l' onorevole Picarone - che ha utilizzato al meglio i finanziamenti Pics, dando prova di grande efficienza sia nelle strutture tecniche che in quelle politico amministrative".

Il Parco Diecimare è un’area di straordinaria ricchezza naturale, che ospita oltre 200 specie vegetali appartenenti a 40 famiglie botaniche. I suoi habitat variano tra boschi caducifogli, macchia mediterranea e radure soleggiate, con querce, faggi, castagni, agrifogli, orchidee selvatiche. Anche la fauna è eccezionalmente varia: sono state censite 60 specie di uccelli (35 nidificanti) e 23 mammiferi, tra cui volpi, ghiri e ricci. Nei cieli volano poiane, gheppi e falchi pellegrini, mentre tra i fiori si librano farfalle e insetti impollinatori fondamentali per l’ecosistema.

"Sono particolarmente emozionata - afferma Carmela Lamberti, aggiudicataria della gestione dell' Oasi - oggi, nonostante il tempo è una bellissima giornata. Un ringraziamento particolare all' Amministrazione comunale che ha realizzato questa splendida struttura, e a tutti i nostri fondamentali partner che ci accompagneranno in questa straordinaria avventura. La nostra porta è sempre aperta a chiunque vorrà fare parte della nostra grande e bella comunità".

"Oggi celebriamo con grande soddisfazione la riconsegna alla nostra comunità di un progetto fondamentale, inserito nel quadro del Programma Integrato Città Sostenibile - afferma Anna Padovano Sorrentino - il nuovo Centro Visita ha l' obiettivo primario di valorizzare e promuovere le tutele di salvaguardia ambientale, fungendo da porta d'accesso per la scoperta di sentieri di rilevanza nazionale che conducono a mete di straordinaria importanza. Una caratteristica distintiva e irrinunciabile è l'accessibilità universale. L'inclusione è stata la nostra guida: per questo, la struttura è dotata di un ascensore e di dispositivi che consentiranno a persone con difficoltà motorie, anziani e disabili di vivere pienamente l'esperienza e l'emozione di percorrere questi magnifici percorsi naturali. Non è semplicemente una riqualificazione, ma una vera e propria riconsegna al territorio. La frazione di Sant'Anna recupera un luogo vitale e rigenerato, destinato a diventare un polo sinergico per lo sviluppo di una nuova sentieristica di pregio".

