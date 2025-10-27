Nocera Superiore, ratti ed incuria nella zona dei 91 alloggi: è scontro Richiesta dei consiglieri di opposizione per provvedimenti di sanificazione e derattizzazione

I consiglieri comunali di minoranza del Comune di Nocera Superiore, Carmine Amato, Enrico Bisogno, Annalisa Carleo, Giovanni Iannone, Maurizio Lamberti, Teo Galante Oliva hanno depositato una richiesta urgente con la quale chiedono provvedimenti di sanificazione e derattizzazione nella zona dei 91 alloggi di via Russo.

"Abbiamo ricevuto nelle ultime settimane diverse e ripetute segnalazioni, da parte di cittadini che vivono nello stabile di via Russo riguardo la presenza di ratti provenienti dall’area di deposito comunale utilizzata dall’ente come spazio di giacenza di materiale e mezzi ed allocata nel sottoscala dell’immobile", si legge nella nota. "I ratti, in diverse circostanze, si sono intrufolati anche all’interno di alcune abitazioni sfruttando la momentanea e normale apertura di balconi e finestre, creando disagio e giustificati timori derivanti dal rischio igienico-sanitario dovuto proprio alla presenza di tali animali. Come tutti sanno, i ratti sono portatori di diverse malattie e rappresentano un serio pericolo per il propagarsi di infezioni, ancor più per soggetti a rischio dal punto di vista delle difese immunitarie, malati e portatori di handicap".

"Tale situazione -perdurante e del tutto sconosciuta al sindaco, all’assessore delegato ed agli Uffici - è sintomatica di un’assente attività di monitoraggio e cura della città, ma in particolar modo degli spazi di uso esclusivo dell’ente com’è, nel caso in oggetto, il deposito di attrezzi di pertinenza comunale lasciato alla mercè di intemperie, incuria e degrado.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, abbiamo chiesto, ad horas, e senza ulteriori indugi, un sopralluogo congiunto sul posto - anche in nostra presenza- al fine di inventariare il materiale giacente in deposito ed avviare con la massima urgenza un’attività di pulizia e derattizzazione per l’immediato ripristino dello stato dei luoghi soprattutto dal punto di vista igienico e sanitario", concludono i rappresentanti dell'opposizione.