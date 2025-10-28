Abbandona rifiuti in strada: beccato dalle telecamere comunali

Il sindaco Somma: "Incivili da perseguire e punire"

Mercato San Severino.  

Le telecamere comunali di Mercato San Severino hanno incastrato un furbetto del sacchetto. 

Lo ha comunicato il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma sui social: “Chi abbandona rifiuti in strada pensando di essere più furbo della maggioranza dei cittadini che, al contrario, rispetta le regole, è solo un incivile da perseguire e punire”, ha scritto in un post il primo cittadino che ha aggiunto: "Ed è così che è accaduto per l’incivile del giorno, ovvero l’automobilista che vedete nelle immagini: individuato alla frazione Costa, il Comando di Polizia Municipale è risalito a lui attraverso il numero di targa ripreso da un dispositivo elettronico.  

Azioni di tale non genere non sono ammissibili in una comunità virtuosa, come la nostra, che continua a fare passi in avanti sul fronte della raccolta differenziata e sull’utilizzo delle buone pratiche nella gestione dei materiali riciclabili. Non consentiremo a nessuno di macchiare il buon nome di Mercato S.Severino o di sporcare il buon esempio della stragrande maggioranza dei cittadini”.

