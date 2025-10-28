Cava, il sindaco respinge le dimissioni dell'assessore Senatore Servalli: "Ha deleghe importanti, ci sono tanti obiettivi da realizzare"

Questa mattina, l’assessore di Cava de' Tirreni, Nunzio Senatore ha formalizzato le sue dimissioni rimettendo le deleghe alla Polizia Municipale, Ambiente ed Igiene Urbana e Tutela Animali. Richiesta che, tuttavia, è stata respinta dal sindaco Vincenzo Servalli. “L’assessore Senatore gestisce deleghe importanti - afferma il primo cittadino cavese - ed ha sempre goduto del mio personale sostegno, confermato, pure nella rotazione della carica di vicesindaco che ho ritenuto di attuare nell’ultima fase di mandato consiliare. Per altro verso, comprendo la necessità espressa da Nunzio Senatore di dedicarsi in maniera esclusiva alla campagna delle elezioni regionali. Tuttavia ritenendo che sono numerosi gli obiettivi che l’Amministrazione deve ancora realizzare, come sempre, sarebbe prezioso il contributo di Senatore. Per queste ragioni, respingo le dimissioni ed invito Nunzio a riprendere le deleghe assessoriali assegnate”.