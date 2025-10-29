Asilo nido e ospedale di comunità, nuove infrastrutture per Cava de' Tirreni Investimento milionario per fornire nuovi servizi ai cittadini

Cambia volto l’area di via Gramsci, dove si stanno realizzando tre importanti opere di servizi ai cittadini cavesi: un nuovo asilo nido; la casa di comunità e l’ospedale di comunità.

In via Spizzichino, adiacente al parcheggio e al distretto sanitario, sono in corso i lavori di realizzazioni di un nuovo grande e moderno asilo nido comunale, grazie ad un finanziamento di 1milione173mila euro ottenuti dal Pnrr, Missione 4, Istruzione e ricerca, che potrà ospitare 87 bambini dai 3 ai 36 mesi.

Alle spalle della parrocchia di S. Alfonso, invece, su un’area comunale, sono in corso i lavori di verifica e sistemazione propedeutici alla posa della prima pietra della Casa e dell’Ospedale di Comunità, per un importo complessivo di circa 6 milioni di euro, che ridisegneranno i servizi al cittadino del Distretto 63 dell’Asl Salerno.