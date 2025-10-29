Nocera Superiore: servizio trasporto gratuito per il Cimitero comunale Sarà attivo nei giorni 1 e 2 novembre

In occasione della Festa di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gennaro D’Acunzi ha previsto, nelle giornate di sabato 1° novembre e domenica 2 novembre, corse gratuite, con fermate intermedie, per gli anziani e i cittadini che hanno difficoltà a raggiungere il cimitero comunale con mezzi propri.

Gli orari e il percorso della navetta:

Andata – da piazza Materdomini per Cimitero: 9.00 – 10.30 – 12.00 – 14.00 – 15.30 – 17.00

Fermate intermedie: Portaromana, all’altezza della scuola elementare Maria Consiglia Addatis – Pareti, nei pressi della villetta “Qui Quo Qua” – corso Matteotti, dinanzi al municipio – Pecorari, piazza Marco Polo.

Ritorno – da Cimitero per piazza Materdomini: 10.15 – 11.45 – 13.15 – 15.15 – 16.45 – 18.15.

Per la ricorrenza della Commemorazione dei Defunti, il Cimitero comunale nei giorni di venerdì 31 ottobre, sabato 1° e domenica 2 novembre, sarà aperto dalle ore 07:30 alle ore 18:00.