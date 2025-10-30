Scafati: un francobollo celebrativo dedicato a Carlo Acutis Nell'ufficio postale è stato realizzato l'annullo speciale

Un francobollo celebrativo dedicato alla memoria del giovane santo Carlo Acutis è stato presentato questa mattina nell'ufficio postale di via Pietro Melchiade, a Scafati, in provincia di Salerno. Un evento speciale realizzato poco dopo la canonizzazione.

I dettagli

Alla cerimonia, oltre ai rappresentanti di Poste Italiane, don Peppino De Luca, parroco di San Francesco di Paola, che ha illustrato la figura del santo, don Gennaro Romano, parroco della chiesa Santa Maria delle Vergini, rappresentanti dell'amministrazione comunale, associazioni cattoliche, cittadini. Nell'ufficio postale è stato realizzato l'annullo speciale, sono state affrancate cartoline con il nuovo francobollo e apposto il timbro speciale 'Scafati Filatelia'.