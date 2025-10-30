Castel San Giorgio: avviso pubblico per le iscrizioni al nuovo Centro Anziani Il progetto finanziato dalla Regione Campania per 500 mila euro

Si chiama “Terzo Tempo” il progetto fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e in particolare dall’Assessore alle Politiche Sociali Antonia Alfano e finanziato dalla Regione Campania per un importo complessivo di mezzo milione di euro spalmati nel triennio 2026-2028.

Per le domande c'è tempo fino al 20 novembre 2025.

Il progetto



L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di incontro, socialità e partecipazione per gli anziani del territorio, riconoscendo il loro ruolo fondamentale come custodi della memoria, della saggezza e dei valori della comunità.



«Gli anziani sono una risorsa preziosa, il cuore pulsante della nostra comunità», dichiara la Sindaca Paola Lanzara.

«Con il nuovo Centro Anziani vogliamo offrire un luogo accogliente, dove poter coltivare relazioni, condividere esperienze e sentirsi parte attiva della vita cittadina. È un passo importante nel percorso di costruzione di una Castel San Giorgio sempre più solidale, attenta e vicina alle persone.»

Il progetto, curato dal Settore Politiche Sociali, sarà realizzato in collaborazione con i partner Thule – Non Solo Doposcuola e Auser, realtà da sempre impegnate nel sociale e nella promozione dell’inclusione.



«Abbiamo fortemente creduto in questo progetto, che nasce dall’ascolto dei bisogni reali della nostra comunità», aggiunge l’Assessore Antonia Alfano. «Il Centro Anziani sarà un luogo dinamico e partecipato, dove le persone potranno incontrarsi, condividere attività e sentirsi valorizzate. Ringrazio la Regione Campania per il sostegno e i partner per la collaborazione concreta e appassionata.»



L’Amministrazione comunale invita tutti gli interessati a consultare l’avviso pubblico e a presentare domanda di iscrizione, contribuendo così alla nascita di un luogo che metterà al centro le persone, le relazioni e il valore della comunità.