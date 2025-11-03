Cetara, parte la messa in sicurezza del costone per recuperare un'altra spiaggia "Con questo lavoro, le tre spiagge di Cetara, sono state messe in sicurezza

A Cetara sono iniziati questa mattina i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso del Lannio per un importo complessivo di un milione di euro. "Finalmente nell’estate 2026, avremo un altro pezzo di spiaggia sicuro dove potremo fare, in sicurezza, i nostri bagni", ha affermato il sindaco Fortunato Della Monica. "Con questo lavoro, le tre spiagge di Cetara, sono state messe in sicurezza. Il Lannio, poi, rappresenta un pezzo di cuore della gioventù di tanti cittadini. Dopo aver sistemato la strada dalla Torre vicereale alla spiaggia si doveva solo sistemare il costone roccioso con i lavori che inizieranno stamattina. A breve partiranno i lavori del water front, dell’arredo urbano da piazza Martiri Ungheresi al casale, del completamento della videosorveglianza per tutto il Paese. L’impegno che sta mettendo l’Amministrazione comunale è il massimo possibile", conclude Della Monica.