Pellezzano, Tiziano Sica è il coordinatore cittadino di Italia Viva Ufficializzato anche l'ingresso nella cabina di regia provinciale del partito

Il consigliere comunale di Pellezzano, Tiziano Sica, ha aderito al progetto politico di Italia Viva - Casa Riformista. A lui la coordinatrice provinciale del partito, Anna Rosa Sessa, ha notificato la nomina a coordinatore cittadino di Pellezzano e l’ingresso nella cabina di regia provinciale.



“Italia Viva, con il grande progetto di Casa Riformista, riesce ad attrarre amministratori seri e capaci. Siamo felici di dare il benvenuto a Tiziano Sica, consigliere comunale di Pellezzano. La sua adesione ci inorgoglisce e ci spinge sempre più a rivolgerci ai territori ed alle loro espressioni migliori”, ha dichiarato la coordinatrice provinciale Anna Rosa Sessa.



Entusiasta anche il neo coordinatore cittadino: “Sono felice di essere stato nominato coordinatore di Pellezzano, di far parte della segreteria provinciale di Italia Viva e di abbracciare il progetto di Casa Riformista. Sono veramente entusiasta di affrontare questo nuovo percorso. Ringrazio il presidente provinciale del partito, Anna Rosa Sessa, il coordinatore della valle dell’Irno, il dottor Nicola Coviello, e l’onorevole Tommaso Pellegrino per l'importante nomina”.



