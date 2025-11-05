Castellabate, grande festa per il centenario del Milite Ignoto

Emozione per lo scoprimento della statua restaurata

Castellabate.  

Una cerimonia solenne, carica di emozione e di significato quella che si è svolta questa mattina a Castellabate in occasione del Centenario del Monumento al Milite Ignoto (1925-2025), coincidente con le celebrazioni della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. La comunità si è stretta attorno al suo Monumento ai Caduti di Piazza Lucia, rinnovando un legame profondo con la memoria e con la storia del paese. Ad un secolo dalla sua donazione, la celebre statua bronzea ad opera dello scultore Michele Guerrisi è tornata a splendere grazie ad un accurato intervento di restauro che ne ha restituito la piena bellezza, dopo il pesante danneggiamento subito nei mesi scorsi a causa delle avverse condizioni meteo.

Alla manifestazione hanno preso parte autorità civili, militari e religiose, le associazioni combattentistiche e d’arma, più di 200 alunni dell’Istituto Comprensivo di Castellabate e tanti cittadini. A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera, le note solenni della Fanfara dell’8º Reggimento Bersaglieri della Brigata “Garibaldi” di Caserta, che hanno accompagnato gli attimi più intensi del corteo e della cerimonia. Particolarmente emozionante il momento dello svelamento della statua del Milite Ignoto, accolto da applausi e da un’esplosione di tricolore nel cielo di Castellabate.

Nel suo discorso il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, ha voluto rimarcare il valore di questa ricorrenza e l’importanza di tramandarne il significato alle nuove generazioni: “Oggi Castellabate si abbraccia attorno a un simbolo che unisce e commuove. Il Milite Ignoto rappresenta tutti i nostri caduti, ma anche la forza di un popolo che non dimentica. Restituire nuova vita a questo monumento, significa onorare non solo la storia nazionale ma anche la memoria dei tanti cittadini di Castellabate che hanno donato la propria vita per la libertà. È un atto di riconoscenza, ma anche un impegno: quello di custodire e tramandare i valori di unità, pace e solidarietà che hanno costruito il nostro paese”.
 

