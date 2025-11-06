Messa in sicurezza dell'Alveo nocerino, altro passo avanti: piano da 5 milioni De Maio: l'avvio della conferenza dei servizi per il quarto lotto è fondamentale per il territorio

L’amministrazione comunale di Nocera Inferiore informa che il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno ha ufficialmente avviato la Conferenza dei Servizi decisoria relativa al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica del 4° Lotto dell’intervento denominato “Ripristino della funzionalità idraulica dell’Alveo Comune Nocerino – 1° stralcio”, finanziato dalla Regione Campania ad integrazione dei lavori già svolti.

Si tratta di un passaggio amministrativo fondamentale per il prosieguo della messa in sicurezza del corso d’acqua e dei territori interessati dal rischio idraulico, tra cui Nocera Inferiore e San Marzano sul Sarno. Un progetto strategico per la sicurezza idraulica Il 4° Lotto dell’intervento, del valore complessivo di quasi 5,2 milioni di euro, che riguarda opere mirate alla stabilizzazione e al ripristino degli argini dell’Alveo Comune Nocerino, con azioni specifiche di: messa in sicurezza dei tratti soggetti a erosione e dissesto; ripristino delle condizioni di deflusso; interventi strutturali su tratti arginali con rischio statico-idraulico elevato.

Il progetto si inserisce nel più ampio programma regionale – derivante anche dalle economie dei lotti già completati – volto alla mitigazione del rischio idraulico lungo l’intero bacino del Fiume Sarno. Coinvolti direttamente i Comuni di Nocera Inferiore, Pagani e San Marzano sul Sarno

“L’avvio della Conferenza dei Servizi per il quarto lotto dell’intervento sul corso dell’Alveo Comune Nocerino - dichiara il sindaco Paolo De Maio - rappresenta un passo decisivo verso il prosieguo della messa in sicurezza idraulica del nostro territorio, che ha già visto coinvolto l’alveo per la messa in sicurezza degli argini e che consentirà quindi di completare l’opera nei punti più significativi individuati dal Consorzio. Ringraziamo il Consorzio di Bonifica e la Regione Campania per la costante collaborazione: la tutela del territorio e la sicurezza dei cittadini restano per noi priorità assolute”.