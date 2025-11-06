Messa in sicurezza dell'Alveo nocerino, altro passo avanti: piano da 5 milioni

L’amministrazione comunale di Nocera Inferiore informa che il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno ha ufficialmente avviato la Conferenza dei Servizi decisoria relativa al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica del 4° Lotto dell’intervento denominato “Ripristino della funzionalità idraulica dell’Alveo Comune Nocerino – 1° stralcio”, finanziato dalla Regione Campania ad integrazione dei lavori già svolti.
Si tratta di un passaggio amministrativo fondamentale per il prosieguo della messa in sicurezza del corso d’acqua e dei territori interessati dal rischio idraulico, tra cui Nocera Inferiore e San Marzano sul Sarno. Un progetto strategico per la sicurezza idraulica Il 4° Lotto dell’intervento, del valore complessivo di quasi 5,2 milioni di euro, che riguarda opere mirate alla stabilizzazione e al ripristino degli argini dell’Alveo Comune Nocerino, con azioni specifiche di: messa in sicurezza dei tratti soggetti a erosione e dissesto; ripristino delle condizioni di deflusso; interventi strutturali su tratti arginali con rischio statico-idraulico elevato.
Il progetto si inserisce nel più ampio programma regionale – derivante anche dalle economie dei lotti già completati – volto alla mitigazione del rischio idraulico lungo l’intero bacino del Fiume Sarno. Coinvolti direttamente i Comuni di Nocera Inferiore, Pagani e San Marzano sul Sarno
“L’avvio della Conferenza dei Servizi per il quarto lotto dell’intervento sul corso dell’Alveo Comune Nocerino - dichiara il sindaco Paolo De Maio - rappresenta un passo decisivo verso il prosieguo della messa in sicurezza idraulica del nostro territorio, che ha già visto coinvolto l’alveo per la messa in sicurezza degli argini e che consentirà quindi di completare l’opera nei punti più significativi individuati dal Consorzio. Ringraziamo il Consorzio di Bonifica e la Regione Campania per la costante collaborazione: la tutela del territorio e la sicurezza dei cittadini restano per noi priorità assolute”.