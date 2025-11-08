Pontecagnano Faiano, scoperta discarica a cielo aperto in via Lago di Caldonazzo La denuncia della Guardia Agroforestale Italiana

A seguito di un sopralluogo effettuato nel comune di Pontecagnano Faiano, i volontari della Guardia Agroforestale Italiana hanno riscontrato che in via Lago di Caldonazzo - angolo via Giorgio De Chirico - è stata rinvenuta una discarica a cielo aperto. In particolare sono stati trovati copertoni e scarti di lavorazioni e di oggetti ingombranti di uso domestico (mobili, frigoriferi, scarti di lavorazione agricole ed industriali). L'associazione, dopo aver documentato il tutto, ha chiesto la bonifica.