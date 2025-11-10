Nocera, dopo anni di attesa la palestra per gli istituti scolastici è realtà Il finanziamento Pnrr per il "Galizia", il "Vico" e il "Marconi". De Maio: svolta per la città

L’amministrazione comunale di Nocera Inferiore informa che la Provincia di Salerno ha approvato e avviato la variante progettuale relativa ai lavori per la realizzazione della nuova palestra a servizio delle sedi succursali degli istituti di istruzione superiore "A. Galizia", "G.B. Vico" e "G. Marconi", ubicate presso il complesso scolastico di Nocera Inferiore.

L’intervento è finanziato nell’ambito del PNRR – Missione 4, dedicato alle Infrastrutture per lo sport nelle scuole. Si tratta di un’opera strategica, attesa da anni, che consentirà agli studenti dei tre istituti di usufruire di uno spazio moderno, sicuro e adeguato alle attività motorie e sportive previste nei piani formativi.

Il progetto: investimento e contenuti tecnici

La Provincia di Salerno ha candidato l’intervento all’avviso pubblico del ministero dell’Istruzione del 2 dicembre 2021, ottenendo un finanziamento complessivo pari a 2,290 milioni die euro. Il progetto prevede: 1. la costruzione di una nuova palestra scolastica con relative strutture di servizio; 2. adeguamenti strutturali e miglioramenti tecnici richiesti in corso d’opera, tra cui realizzazione di nuove scale, modifiche alle fondazioni e interventi strutturali migliorativi; 3. opere di sistemazione e accessibilità; 4. interventi di completamento e messa in sicurezza dell’area.

“Sono particolarmente soddisfatta dell’avvio dei lavori per la realizzazione della nuova palestra a servizio dei tre istituti superiori Galizia, Vico e Marconi – dichiara la consigliere provinciale Annarita Ferrara -. Si tratta di un intervento strategico, atteso da tempo, che risponde pienamente alle esigenze formative degli studenti e del personale scolastico. L’intervento è interamente finanziato dalla Provincia di Salerno, che ha destinato a Nocera Inferiore un investimento complessivo di circa 2 milioni e 300 mila euro, confermando una forte attenzione verso il nostro territorio. Continueremo a seguire puntualmente l’iter affinché l’opera sia completata nei tempi previsti, offrendo alla comunità scolastica una struttura moderna, sicura ed efficiente”.

Un investimento per i giovani e per la città

L’opera consentirà di dotare un vasto bacino scolastico di un’infrastruttura moderna e funzionale, restituendo al territorio un luogo fondamentale per: attività motoria e sportiva; socialità e crescita educativa; promozione di corretti stili di vita; inclusione e benessere degli studenti.

“La realizzazione di questa nuova palestra – conclude il sindaco Paolo De Maio – rappresenta un passo importante per l’intera comunità scolastica e per la città. È un’opera che offrirà ai giovani un ambiente sicuro e moderno, ideale per attività sportive fondamentali per la loro crescita psicofisica. Ringrazio la Provincia di Salerno e il consigliere provinciale Annarita Ferrara, sempre attenta e collaborativa rispetto alle esigenze del nostro territorio, per il supporto e il lavoro sinergico che ha reso possibile questo risultato. Ringrazio inoltre la Provincia per aver individuato Nocera Inferiore come destinataria di questo ulteriore investimento con i fondi del PNRR, un riconoscimento importante che ci permette di continuare a dotare la città di nuove strutture sportive, inserendole in una visione organica dei quartieri e favorendo uno sviluppo equilibrato di tutte le aree della nostra comunità.”