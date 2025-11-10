Battipaglia, una gara tra scuole per il miglior podcast del bando Biorepack Rese note le modalità di voto e le date

Il Comune di Battipaglia, in collaborazione con Erica Soc. Coop. che ha redatto il progetto finanziato dal Consorzio di Filiera Biorepack, invita studenti, docenti e cittadini a partecipare attivamente alla fase finale del bando Biorepack – “Comunicare la bioplastica compostabile”, un’iniziativa che promuove la sensibilizzazione ambientale e la corretta gestione degli imballaggi in bioplastica biodegradabile e compostabile.

Dopo un percorso di formazione e creatività, le scuole del territorio hanno realizzato diverse storie originali dedicate al tema della sostenibilità e del riciclo dei materiali compostabili. Tra queste sono state selezionate per la fase finale due storie, trasformate in podcast, per ognuno degli Istituti secondari di primo e secondo grado. Ora è il momento di scegliere i vincitori.

Come partecipare:

Fino al 27 novembre, sarà possibile ascoltare i podcast finalisti e votare online il proprio preferito.

In particolare, a gareggiare saranno:

• Due podcast finalisti delle scuole secondarie di primo grado (scuole medie)

• Due podcast finalisti degli istituti superiori

Ogni cittadino potrà esprimere un voto per ciascuna categoria, contribuendo così a premiare i lavori che meglio hanno saputo raccontare, con creatività e consapevolezza, il valore delle bioplastiche compostabili e il loro ruolo nell’economia circolare.

Come votare

Saranno allestiti dei punti informativi previsti il:

• 11 novembre mercato rionale di Via Olevano

• 18 novembre Mercato rionale di Via Rosa Jemma

• 25 novembre – Piazza Aldo Moro.

Con il coinvolgimento dei ragazzi del Servizio Civile che operano presso il Comune di Battipaglia, che nell'occasione rilasceranno dei depliant al cui interno sono presenti dei barcode. Basterà semplicemente scansionarli affinché si apra il video presente sulla piattaforma YouTube per poi procedere con la scelta ponendo un semplice like, e diventare, così, parte integrante del contest.

Il 28 novembre 2025 dalle 10:30 alle 12:00 si terrano le premiazioni presso il Salotto Comunale. "L’iniziativa - spiega l'assessore all'ambiente Vincenzo Chiera - rientra nelle azioni di educazione ambientale promosse dal Comune di Battipaglia in collaborazione con Biorepack, con l’obiettivo di coinvolgere le nuove generazioni e la comunità nella costruzione di un futuro più sostenibile".