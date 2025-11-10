Fisciano, successo per le visite pneumologiche gratuite della "Solidarietà" L'associazione di volontariato ha organizzato la giornata di prevenzione

Grande successo per la “Giornata della Prevenzione”, organizzata dall’associazione di volontariato “La Solidarietà” di Fisciano, nella cui sede di Lancusi, si sono tenute le visite pneumologiche gratuite (inclusa la spirometria). L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Rotary Campus Salerno dei Due Principati, Rotaract Campus Salerno dei Due Principati e Interact Campus Salerno dei Due Principati.

Circa 30 pazienti si sono sottoposti alle visite dello specialista in pneumo-broncologia, Natalino Barbato, per verificare le proprie condizioni di salute e ricevere utili consigli da attuare laddove necessario. Il tutto grazie anche alla preziosa collaborazione di Sossio Sessa e Vincenzo Sessa, referenti del sodalizio fiscianese, dei presidenti del Rotary e del Rotaract e dei volontari de “La Solidarietà”, che hanno offerto il proprio contributo per la misurazione di ulteriori parametri propedeutici alla visita dello specialista.

“Desideriamo esprimere il nostro sincero ringraziamento per la disponibilità e la professionalità dimostrata dal dottor Barbato nell’effettuare le visite pneumologiche presso la nostra sede – ha sottolineato in rappresentanza de “La Solidarietà” Vincenzo Sessa - La sua presenza ha rappresentato un importante supporto per la nostra iniziativa e ha contribuito a sensibilizzare la comunità sulla tutela della salute respiratoria”.

“Un grazie di cuore anche ai referenti dei Rotary Club e ai nostri volontari – ha aggiunto Sessa - per la preziosa collaborazione e il grande impegno dimostrato. La sinergia tra tutte le parti coinvolte è fondamentale per il successo di questo progetto a favore della salute pubblica”.

I referenti de “La Solidarietà” hanno sottolineato l’importanza della prevenzione sanitaria attraverso queste visite pneumologiche, che consentono di individuare precocemente patologie respiratorie, come l’asma, la bronchite cronica o la fibrosi polmonare, migliorando così le possibilità di trattamento e di qualità della vita. Prenotare regolarmente una visita pneumologica è un gesto fondamentale per tutelare la propria salute e prevenire eventuali complicazioni.