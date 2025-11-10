Eboli, operaio 35 morto sul lavoro: "Ferita che lascia cicatrici profonde" Il cordoglio espresso dall'Amministrazione comunale

L'Amministrazione comunale di Eboli ha espresso cordoglio per la scomparsa dell'operaio marocchino, morto a seguito di un grave incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda agricola del territorio. L'uomo era rimasto ustionato in modo grave in un'azienda florovivaistica. "La sua scomparsa - scrive il Comune di Eboli in un post social - riapre una ferita profonda nel tessuto sociale della nostra comunità. Ancora nel 2025 registriamo troppe morti sul lavoro e tantissimi incidenti. Ferite aperte che lasciano profonde cicatrici e che ci impongono di chiederci con forza se mettiamo in campo tutte le misure di sicurezza necessarie. Alla sua famiglia - conclude il Comune di Eboli - vada il nostro abbraccio con l'auspicio che la sua morte possa segnare un cammino di cambiamento".