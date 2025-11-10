Cetara, dalla Regione un milione e mezzo per riqualificare Corso Federici Saranno inseriti anche elementi che ricordano la cultura della costiera e di Cetara

La Regione Campania ha finanziato con un milione e mezzo di euro la riqualificazione urbana di Corso Federici, nel comune di Cetara. Ad annunciarlo è statp il sindaco Fortunato della Monica. "I lavori favoriranno il miglioramento della viabilità con l’adeguamento della pavimentazione, l’organizzazione di itinerari pedonali, laddove possibile, garantendone la continuità e la percezione", spiega il primo cittadino.

"Inoltre, si è inteso recuperare le tradizioni del passato, inserendo elementi che ricordano la cultura della costiera e di Cetara; particolare attenzione quindi sarà dedicata ai materiali ed alla modalità di posa in opera. Anche questo risultato è il frutto di un lavoro costante e attento da parte dell’Amministrazione comunale, un lavoro che ha saputo intercettare importanti risorse finanziarie destinate a migliorare la qualità della vita nel nostro Comune. Grazie al nostro continuo impegno - conclude Della Monica - siamo riusciti a portare a casa un finanziamento che ci permetterà di rendere quella zona del nostro paese più sicura, più bella e più vivibile per tutti. Questi interventi rappresentano la continuazione di un percorso di crescita e modernizzazione che portiamo avanti con determinazione, mettendo sempre al centro il bene della comunità".