Montesano sulla Marcellana, frazione senz'acqua da una settimana Disagi nella popolosa zona di Tardiano

Grave crisi idrica nel Comune di Montesano sulla Marcellana, dove da sette giorni numerose famiglie della frazione di Tardiano sono completamente senz'acqua. L'emergenza, definita "mai vista prima" dal comitato Montesano Progetto Ambiente, sta provocando forti disagi tra i residenti, costretti a vivere senza la possibilità di garantire l'igiene domestica e con difficoltà nell'utilizzo di caldaie e termocamini.

Il comitato segnala anche perdite diffuse lungo la rete idrica e denuncia la mancanza di informazioni chiare da parte delle autorità locali, chiedendo interventi immediati e un piano straordinario di manutenzione per evitare il ripetersi di simili situazioni.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco Giuseppe Rinaldi, che ha spiegato: «Stiamo vivendo una riduzione naturale delle portate dalle sorgenti, come sta accadendo in molti comuni del sud della provincia e della Basilicata. Non si tratta di guasti o manutenzioni della rete, ma di un fenomeno legato alla scarsità d'acqua nei serbatoi di origine». Il primo cittadino ha inoltre annunciato che è stato individuato e ripristinato un nuovo punto di approvvigionamento "per riempire il serbatoio di Acquafaggi e ristabilire, già nelle prossime ore, un livello adeguato della rete a sostegno delle famiglie in difficoltà". Una situazione analoga si registra anche nel vicino comune di Monte San Giacomo, dove la carenza idrica sta creando disagi e malcontento tra i cittadini.