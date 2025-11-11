Nocera, inaugurato il nuovo sportello tributi: "Un servizio ai cittadini" L'amministrazione ha esternalizzato il servizio: ecco gli orari

Sono stati inaugurati i nuovi locali che ospiteranno la sede della società Ge.Fi.L S.p.a., affidataria del servizio recupero dei tributi. L’amministrazione comunale ha recuperato la piena disponibilità degli ex uffici di via Siciliano precedentemente sottoposti a procedura esecutiva. La complessa vicenda giudiziaria, iniziata nel 2017, si è conclusa positivamente grazie alla transazione concordata tra gli uffici legali e finanziari comunali e i creditori.

Il 29 maggio del 2023 l’amministrazione De Maio ha deliberato l’esternalizzazione della gestione accertamento e riscossione coattiva non ordinaria dei tributi, affidandone il servizio, con successiva gara d’appalto, alla Ge.Fi.L S.p.a. che apre ufficialmente la nuova sede operativa di via Siciliano 55 dopo avere ristrutturato e allestito i locali di proprietà comunale.

La nuova sede sarà a disposizione dei cittadini dal 10 novembre 2025 con la presenza di 3 sportelli dedicati per accertamenti e riscossione coatti di Tari, Imu e Cup, con orario di apertura dalle ore 9 alle ore 12 il lunedì, mercoledì e venerdì e dalle 16 alle 17.30 il martedì e il giovedì.

"L'apertura di questo nuovo front office è un esempio concreto della nostra volontà di modernizzare la macchina amministrativa – ha dichiarato il presidente della Commissione Bilancio Massimo Petrosino - e di ricercare costantemente l'efficienza amministrativa, non perdendo di vista la centralità dei servizi e la fruibilità di accesso all'Ente da parte dei cittadini. L'affiancamento con un operatore di alto profilo come Ge.Fi.L. ci permette di agire nell'ottica di ristabilire equità e consapevolezza nella gestione dei tributi, fondamentale per garantire una corretta e trasparente gestione dei fondi pubblici a beneficio della nostra comunità."

A ribadire l'impegno per la trasparenza e il supporto al contribuente è intervenuta l’assessore con delega alle Politiche Finanziarie, Clara Cesareo: "Questi nuovi locali rappresentano un salto di qualità nel rapporto tra Amministrazione e Contribuente. L'investimento effettuato da Ge.Fi.L. e la creazione di un Front Office dedicato e trasparente rendono l'adempimento tributario più semplice e chiaro. Il nostro obiettivo è garantire a tutti i cittadini la possibilità di accedere a informazioni precise e tempestive, trasformando la percezione dell'Ufficio Tributi da luogo di imposizione a luogo di servizio e supporto."

“L'inaugurazione di questa nuova sede in Via Eugenio Siciliano è l'ennesima prova del nostro impegno non solo per l'efficienza ma per la vicinanza alle comunità. Siamo impegnati al recupero dei residui attivi, relativi ad entrate tributarie ed infrazioni al Codice della strada, (Tari, Imu e Cds), per circa 80 milioni di euro, che utilizzeremo per migliorare i servizi in città. Abbiamo investito significativamente per creare uno spazio che sia una 'mano tesa' ai cittadini di Nocera Inferiore” ha concluso il sindaco Paolo De Maio.