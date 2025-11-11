Castel San Giorgio: screening gratuito del rene Una giornata dedicata alla prevenzione

Sabato 29 novembre 2025, dalle ore 9:00 alle 18:00, presso lo Studio Asso.Med. del Centro Salute di via Piave – Largo Onorato, si terrà una giornata di screening gratuito del rene, rivolta a tutta la popolazione a partire dai 16 anni di età.



L’iniziativa nasce dalla sinergia tra l’associazione Medincò, la struttura sanitaria Asso.Med. e l’Amministrazione Comunale di Castel San Giorgio, grazie all’impegno del Presidente del Consiglio Comunale Gilda Tranzillo e del Consigliere delegato alla Sanità Michele Fasolino.



Durante la giornata, sarà possibile sottoporsi a un controllo gratuito grazie alla disponibilità e professionalità delle dott.sse Donatella Luciana Caputo e Amelia Fortunato, specialiste impegnate da anni nella prevenzione e nella diagnosi precoce delle patologie renali.

Per informazioni e prenotazioni:

Telefonare al numero 081 952479 o recarsi alla segreteria Asso.Med. dal lunedì al venerdì, dalle 12:00 alle 15:00.

“La prevenzione è la prima e più importante forma di cura- ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara-.

Con questa iniziativa vogliamo offrire ai cittadini un’occasione concreta per prendersi cura della propria salute, in modo gratuito e accessibile a tutti.

Ringrazio Asso.Med., l’associazione Medincò e i nostri rappresentanti istituzionali Gilda Tranzillo e Michele Fasolino per il loro costante impegno nel promuovere attività di sensibilizzazione sanitaria.

Castel San Giorgio continua a investire nella salute e nel benessere della comunità, perché la prevenzione è un dovere verso se stessi e verso gli altri.”- ha concluso il primo cittadino.